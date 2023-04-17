Kocaeli'de 2 ton 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kocaeli'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta 2 ton 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit'te rutin denetim sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 IBC tank içerisinde yaklaşık 2 ton 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı. - KOCAELİ