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Kocaeli'de 2 ton 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kocaeli'de 2 ton 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta 2 ton 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kocaeli'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta 2 ton 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit'te rutin denetim sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 IBC tank içerisinde yaklaşık 2 ton 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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