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İzmit'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

İzmit'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Kocaeli’de jandarma ekiplerince 2 adrese düzenlenen operasyonda 1 kilo 93 gram kubar esrar, 53 gram metamfetamin ve 9 kök kenevir ele geçirildi.

Kocaeli'de jandarma ekiplerince 2 adrese düzenlenen operasyonda 1 kilo 93 gram kubar esrar, 53 gram metamfetamin ve 9 kök kenevir ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. 2 Eylül'de 2 adrese gerçekleştirilen operasyonlarda 1 kilo 93 gram kubar esrar, 53 gram metamfetamin ve 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla bağlantılı 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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