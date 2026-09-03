İzmit'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Kocaeli’de jandarma ekiplerince 2 adrese düzenlenen operasyonda 1 kilo 93 gram kubar esrar, 53 gram metamfetamin ve 9 kök kenevir ele geçirildi.
Kocaeli'de jandarma ekiplerince 2 adrese düzenlenen operasyonda 1 kilo 93 gram kubar esrar, 53 gram metamfetamin ve 9 kök kenevir ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. 2 Eylül'de 2 adrese gerçekleştirilen operasyonlarda 1 kilo 93 gram kubar esrar, 53 gram metamfetamin ve 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla bağlantılı 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.