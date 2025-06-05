Kocaeli Çayırova'da Palet Fabrikasında Yangın
Çayırova'da bulunan bir palet fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm fabrikanın alev almasına neden oldu. Yangına müdahale etmek üzere çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde palet fabrikası alev alev yanıyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın Şekerpınar bölgesinde bulunan bir palet fabrikasında meydana geldi. Bahçede bulunan paletler bir anda tutuştu. Kısa sürede alevler tüm fabrikayı sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.
Yangına müdahale sürüyor. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa