Haberler

Kocaeli Başiskele'de jandarma aramasında 1 milyon TL'lik kaçak tütün ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Başiskele'de jandarma aramasında 1 milyon TL'lik kaçak tütün ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Başiskele'de 9 Ekim'de jandarmanın adres ve araç aramasında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan kaçak tütün ile makaron ele geçirildi. Aramalarda 420 kilogram tütün, 140 bin boş makaron ve 56 bin doldurulmuş makaron bulundu; 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde jandarma ekiplerince bir adres ve araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 9 Ekim tarihinde Başiskele ilçesinde bir adres ve bir araçta arama yapıldı. Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 420 kilogram kıyılmış tütün, 140 bin adet boş makaron, içerisine kıyılmış tütün doldurulmuş 56 bin makaron ile elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 40 sitede yayınlandı.
Altın haftaya yükselişle başladı! Gözler kritik verilerde

Piyasalar alev aldı! Herkes aynı haberi bekliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şaka değil gerçek! Verdiği ilanla 50 liraya hastalık satıyor

Şaka değil gerçek! Bu ilanı görenler yetkilileri göreve çağırıyor
Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık

Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık
Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişe

Türk futbolunun en pahalı maçında beklenen oldu!
Veliaht Prens'i korku sardı! Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı

Korku Veliaht Prens'e saray değiştirtti
Dev havayolu şirketinde kriz! Talimat geldi, pilotlara yasak kondu

Dev havayolu firması karıştı! Talimat sonrası pilotlara yasak geldi
Kasisten geçti, hayatı kabusa döndü! Vücudunun yüzde 25'i yandı

Kasisten geçti, hayatı kabusa döndü! Vücudunun yüzde 25'i yandı
Otostop çekerek tır yolculuğu yapan başörtülü kadına büyük tepki var

Otostop yapan başörtülü kadının görüntüsüne tepki yağıyor