Kocaeli Başiskele'de jandarma aramasında 1 milyon TL'lik kaçak tütün ele geçirildi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde jandarma ekiplerince bir adres ve araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 9 Ekim tarihinde Başiskele ilçesinde bir adres ve bir araçta arama yapıldı. Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 420 kilogram kıyılmış tütün, 140 bin adet boş makaron, içerisine kıyılmış tütün doldurulmuş 56 bin makaron ile elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı