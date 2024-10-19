Üye Girişi
Haberler

Kocaali'de Kestane Toplamaya Giden 72 Yaşındaki Adamın Cesedi Bulundu

Kocaali'de Kestane Toplamaya Giden 72 Yaşındaki Adamın Cesedi Bulundu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ailesiyle kahvaltı yaptıktan sonra kestane toplamak için evinden çıkan 72 yaşındaki Alim Kasap'tan bir daha haber alınamadı. Yapılan aramalar sonucunda, Kasap'ın cansız bedeni kendi fındık bahçesinden geçen dere yatağında bulundu.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ailesi ile birlikte kahvaltı yaptıktan sonra 'kestane toplamaya gidiyorum' diyerek evinden çıkan 72 yaşındaki Alim Kasap'ın cansız bedeni, kendilerine ait fındık bahçesinden geçen dere yatağında bulundu.

Olay, 17 Ekim Perşembe günü saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kirazlı Mahallesi'nde ikamet eden Alim Kasap (72) ailesi ile birlikte kahvaltı yaptıktan sonra 'kestane toplamaya gidiyorum' diyerek evinden çıktı. Alim Kasap'tan bir daha haber alınamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT, UMKE ve CAK ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatan ekiplerce, olayın ikinci gününde Alim Kasap'ın cansız bedeni, evlerine yaklaşık 2 buçuk kilometre uzaklıkta bulunan kendilerine ait fındık bahçesinden geçen dere yatağında bulundu.

Alim Kasap'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Kocaali sakarya 3-sayfa Yaşam

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin kapısına kilit vuruldu

 'Yenidoğan Çetesi'nin hemşiresi konuştu: İşler çığırından çıkınca sürekli tartıştım

İşte o hemşiresinin ilk sözleri

 Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter

Savcı, çeteye böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter
Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı kim? KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç? SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? Dilan Polat- Sıla Doğu video izle! Dilan Polat ve Sıla Doğu öpüştü mü? TRABZONSPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor- Başakşehir maçı şifresiz mi? Trabzonspor- Başakşehir maçı 11'leri! Trabzonspor'da kimler oynayacak? 11'de kimler var? Kayserispor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Kayserispor- Gaziantep FK maç özeti! Bandırmaspor- Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Bandırmaspor- Karagümrük maç özeti! Yenidoğan Çetesi ruhsatı iptal edilen hastaneler hangileri? Hastaneler kapatıldı mı? S SPORT CANLI İZLE | Juventus - Lazio maçı şifresiz izlenir mi? S SPORTS FREKANS BİLGİLERİ S Sport Plus ücretsiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.