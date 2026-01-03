Sakarya'da bir kişi aracında ölü olarak bulundu
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sevgilisinden ayrılan 23 yaşındaki Emre A., aracında silahla vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sevgilisinden ayrıldığı öğrenilen 23 yaşındaki genç, aracının içinde silahla vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu.
Yalı Mahallesi 212. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, sevgilisinden ayrıldığı öne sürülen Emre A. (23), 54 EA 873 plakalı aracının içinde başından silahla vurulmuş şekilde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
