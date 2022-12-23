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Koca köy diken üstünde! Gece ahıra dalan gizemli yaratık koyunları yedi

3. Sayfa Haberleri

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Anberinarkı köyünde yaşayanlar, son günlerde yaşanan olaylar nedeniyle panikte. İddialara göre henüz ne olduğu belirlenemeyen gizemli bir yaratık, toplamda 42 koyun, 17 tavuk ve 4 kazı paramparça yedi.

İlçeye bağlı Anberinarkı köyüne gece saatlerinde gelen yırtıcı bir hayvan geçimlerini küçükbaş hayvan besiciliği yaparak sağlayan Salih ve Elif Aslan çiftinin evinin yanındaki ahıra girerek 15 koyunu telef etti. Ardından Aslan çiftinin komşularının ahırlarına da giren yırtıcı hayvan burada da 12 koyun 17 tavuk ve 4 kazı telef etti.

Koca köy diken üstünde! Gece ahıra dalan gizemli yaratık koyunları yedi

"SIRTI BEYAZ, KULAKLARI DİKTİ"

Sırtı beyaz kulakları dik bir şekilde köyde bir hayvan görüldüğünü belirten Salih Aslan, "Benim ahıra giren hayvan 15 tane koyunumu telef etti. Dünde bekledik bir daha gelir mi diye ama gelmedi. Sadece benimde değil. Şurada diğer komşuların da koyunlarını telef etti" şeklinde konuştu.

Koca köy diken üstünde! Gece ahıra dalan gizemli yaratık koyunları yedi

"DIŞARI ÇIKMAYA KORKUYORUZ"

Dışarı çıkmaktan korktuklarını belirten Elif Aslan ise "Malımız öldü başka bir şeyimiz yok bizim gelirimiz bu. Sırtında çizikler var diye değişik bir hayvan gelmiş. Çocuğum bir daha gelir mi diye bekledi gelmedi. Dışarı çıkarken korkuyorum saldırır diye" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaniye Kadirli 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (2)

tövbekar 34:

zekatini ver 40 koyundan 1 birini ALLAH icin ver bak kurt yaratik vs gelebiliyormu

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Hayri :

Bu toplum aylarca van canavarını kovalamış bir toplumdur bi ton hikaye yazmaya bayılırız yani köyde ne olur kurt çakal sansar gibi yabanlar kışın açlıktan yakın ağıllara girerler oo daha buyur bu iş gece gördum kafası insandı kuyruğu vardı 3 metreydi beni görünce uçtu gitti

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