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Koca, Karısını Bıçakladıktan Sonra Kendini Yaraladı

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Konya'da karısıyla tartışan bir koca, 4 yaşındaki çocuğunun yanında eşini bıçaklayarak ağır yaraladı ve ardından kendisini bıçakladı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan çiftin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Karısını bıçaklayarak ağır yaralayıp kendini bıçakladı

KONYA - Konya'da karısı ile tartışan koca, karısını çocuğunun yanında bıçaklayarak ağır yaraladıktan sonra kendini bıçakladı. Ağır yaralanan çift hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi İşgalaman Mahallesi Esiri Mehmet Sokak üzerinde bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitede oturan 4 çocuk sahibi 34 yaşındaki Sami M. ile 32 yaşındaki Diyana M. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Sami M., mutfaktan aldığı bıçakla karısını evde bulunan 4 yaşındaki çocuğunun yanında bıçakladı. Sami M. daha sonra kendisini bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı karı koca ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çiftin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Çiftin 3 çocuğun ise olay sırasında okulda olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri evde inceleme yaparken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM YETKİN - 3.Sayfa
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