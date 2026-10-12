Koalisyon sözcüsü, Husilerin Riyad'a füze saldırısının engellendiğini duyurdu

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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki İran desteki Husiler'in Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik füze saldırısının engellendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki İran desteki Husiler'in Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik füze saldırısının engellendiğini duyurdu.

Riyad semalarında duyulan patlama seslerinin füzenin imha edilmesinden kaynaklandığı bildirildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

Saldırı nedeniyle Riyad sakinlerinin telefonuna uyarı mesajı gönderildi. Mesajda, "Bölge düşmanca bir hava saldırısı tehdidi altındadır. Lütfen sakin kalınız; kapı ve pencerelerden uzak durarak kapalı veya güvenli bir alanda bekleyiniz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı