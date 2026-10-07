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Koalisyon, Husilerin Riyad'ın kuzeyine attığı füzenin imha edildiğini açıkladı

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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, İran destekli Husilerin Riyad'ın kuzeyini hedef alan balistik füze saldırısının önlendiğini açıkladı. El-Maliki, fırlatmanın Sana bölgesinden yapıldığını ve rampanın imha edileceğini belirtti.

Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki İran destekli Husilerin Riyad'ın kuzeyini hedef alan füze saldırısının önlendiğini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki çatışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkentine yeni bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurarak, "Terörist Husi milisleri tarafından Riyad'ın kuzeyine doğru fırlatılan bir balistik füze önlenmiş ve imha edilmiştir" dedi.

Saldırının Husilerin kontrolündeki Sana bölgesinden gerçekleştirildiğini aktaran el-Maliki, saldırıda kullanılan fırlatma rampasının imha edileceğini de sözlerine ekledi.

Husiler Aden Uluslararası Havalimanı'nı hedef almıştı

Husilerin günün erken saatlerinde Yemen'in güneyindeki Aden Uluslararası Havalimanı'na 2 füze ile saldırı düzenlediği, ancak saldırının herhangi bir can kaybına yol açmadığı açıklanmıştı. Aden Emniyet Müdürlüğü, Husi kontrolü dışındaki bölgelere hizmet veren başlıca ulaşım merkezi olan havalimanını hedef alan saldırının yolcuların ve çalışanların hayatını tehlikeye attığını vurgulamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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