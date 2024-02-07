Üye Girişi
Haberler

Klimadan çıkan yangın bir aileyi evsiz bıraktı, anne gözyaşlarına boğuldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Antalya'nın Alanya ilçesinde klimadan çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangında oğlu ile canını zor kurtaran Şerife Tekin, evinin önünde oturup gözyaşı döktü. Acılı aile yardım bekliyor.

Klimadan çıkan yangın bir aileyi evsiz bıraktı, anne gözyaşlarına boğuldu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesine klimadan çıkan yangında bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında oğlu ile canını zor kurtaran Şerife Tekin, kullanılamaz hale gelen evinin önünde oturup gözyaşı döktü. Acılı aile işlerinin olmadığını belirterek kendilerine yardım eli uzanmasını istedi.

Yangın, sabah saatlerinde Avsallar Mahallesi Zafer Caddesi üzerindeki sitenin giriş katında çıktı. Alınan bilgiye göre; evde eşi ve çocuğu ile beraber yaşayan Şerife Tekin, uyandığı sırada bir andan klimadan kıvılcımların düştüğünü gördü. Bu sırada çocuğunu da alarak dışarı çıkan anne, komşularından yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Eşi ve çocuğu ile dışarıda kalan acılı anne Şerife Tekin uzun süre gözyaşı döktü.

" Ben de oğlumu alarak kendimi dışarı attım"

Gözyaşları arasında yaşananları anlatan Şerife Tekin, "Oğlumla beraber uyuyorduk, klimadan kıvılcımlar çıktı. Yangının kokusuna uyandık. Bizim koltuğa düştü, sonra klima patladı. Ben de oğlumu alarak kendimi dışarı attım. Komşularım yardımıma koştu, her şeyimiz yandı. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

"Evsiz kalmak çok zor

Yangın esnasında markete gittiğini belirten baba Rıfat Tekin ise şunları söyledi: "Eşim ve çocuk evdeydi. Klima patlamış, alev çıkmış. Eşim ve çocuğum kendini dışarı atmış. Şükür onlara bir şey olmadı. Ben yazın otellerde çalışıyorum, işim yok. Evsiz kalmak çok zor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Alanya evsiz Antalya Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! 27 Mart hangi burç? 27 Mart doğum tarihi olanların burcu hangisidir? 27 Mart burcunun adı ne? Rüyada küpe görmek, küpe takmak ne anlama geliyor? Rüyada altın küpe görmek, rüyada gümüş küpe görmek, inci küpe görmek nedir? Falda ördek görmek nedir? Falda ördek çıkması ne anlama gelir? Rüyada bahçe görmek anlamı nedir? Rüyada yeşil bahçe görmek nedir? Rüyada bahçeli ev görmek ne anlama gelir? Zamir (Adıl) nedir? Zamir türleri ve özellikleri nelerdir? Ettirgen edilgen, etken çatılı fiil nedir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! Başak Demirtaş adaylıktan çekildi mi, İBB aday olmayacak mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 7 Şubat Çarşamba Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Bugün Survivor ödül oyununu kim kazandı, 7 Şubat Çarşamba ödül ne? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Şubat Çarşamba 2024? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title