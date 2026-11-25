Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Polis Genel Müdürlüğü, bu yılın ilk 10 ayında kadına yönelik suçların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,78 azaldığını açıkladı.

KKTC'de kadına yönelik suçlar azaldı. KKTC Polis Genel Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla ülkede kadına yönelik şiddet suçlarına ilişkin istatistikleri kamuoyuyla paylaştı. Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubelerine kadına yönelik suçlara ilişkin yapılan şikayetlerin 1 Ocak-31 Ekim 2026 tarihleri arasında 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 4,78 azaldığı belirtildi. Açıklamada, "Ancak kadına şiddet konularında polise yansıyan önemli suç türleri incelendiğinde cinayet suçları 2025 yılında sıfır iken, 2026 yılında 2'ye, özel hayatın gizliliğini ihlal suçları 9'dan 16'ya, cinsel taciz suçları ise 6'dan 25'e yükselmiştir. Diğer yandan vahim zarar suçları 13'ten 8'e, zorla insan kaçırma suçları 4'ten 1'e, cinsel saldırı suçları ise 4'ten 1'e düşmüştür" denildi.

Polis Genel Müdürlüğü'ne yapılan kadına yönelik şiddet konularındaki tüm şikayet ve başvuruların anında değerlendirilerek hassasiyetle soruşturulduğu ve gerekli yasal işlemlerin süratle yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Polis Genel Müdürlüğü olarak kadına yönelik şiddet suçlarıyla mücadelemiz, ilgili paydaşlarla iş birliği içerisinde ve sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda aynı kararlılık ve hassasiyetle sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.

"Öğrettiklerimiz, söylediklerimizden ziyade yaptıklarımız ve yapmadıklarımızdır"

Öte yandan KKTC Cumhurbaşkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kadına yönelik şiddetle mücadelede ailelerin ve özellikle babaların sorumluluğuna dikkat çekilen mesajda, "Kadına yönelik şiddetin faili erkek. Maalesef gerçek bu. Şiddet, medeniyet kaybıdır, uygarlıktan uzaklaşmaktır" denildi.

Kadına yönelik şiddetin tek sebebinin erkek çocukların aile içerisinde öğrendiği olumsuz davranışlar olmadığı belirtilen mesajda, "Ama özellikle biz babaların oğullarımıza ne öğrettiğimiz de önemlidir. Unutmamak zorundayız ki öğrettiklerimiz, söylediklerimizden ziyade yaptıklarımız ve yapmadıklarımızdır" ifadeleri kullanıldı.

Kıbrıs Türk halkının şiddetin her türlüsünden arınması gerektiği vurgulanan mesajda, "Kıbrıs Türk halkı uygarlığı seçmiştir. Bunun birinci gereği, şiddetin her türlüsünden, özelde kadına yönelik şiddetten arınmaktır. Asla unutmayalım. Çocuklarımıza şiddetin olağanlaştığı, medeniyetten uzak bir yaşamı değil, sevgiyi, saygıyı, uygarlığı miras bırakmak yükümlülüğümüzdür" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı