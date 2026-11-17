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KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, yıl içerisinde ülkeye giriş yapmak isteyen 6 bin 7 kişinin geri çevrildiğini, bin 707 kişinin sınır dışı edildiğini ve muhaceret düzenlemesi kapsamında yaklaşık 8 bin 200 kişinin kayıt altına alındığını açıkladı. Oğuz, "Bugün itibarıyla 6 bin 7 kişiyi bu ülkeye almadık" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, ülke güvenliği, sınır kontrolleri ve kayıt dışı yaşamla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Oğuz, 2026 yılı içerisinde 6 bin 7 kişinin KKTC'ye girişinin engellendiğini, bin 707 kişinin sınır dışı edildiğini ve yaklaşık 8 bin 200 kişinin kayıt altına alındığını bildirdi. KKTC'nin güvenli bir ülke olduğunu belirten Oğuz, ülkeye giriş noktalarında muhaceret polisi tarafından sıkı denetimler gerçekleştirildiğini, kamu güvenliği açısından uygun görülmeyen kişilerin ülkeye alınmadığını ifade etti.

"6 bin 7 kişiyi bu ülkeye almadık"

Ülkeye girişlerde uygulanan güvenlik kontrollerine ilişkin rakamları paylaşan Oğuz, "Bugün itibarıyla 6 bin 7 kişiyi bu ülkeye almadık. Bu gelenlerin biletleri kesilmişti, her şey tamamdı. Kapıda polisimiz sorgulama yapıyor, mülakat yapıyor ve uygun görmediği kişiyi ülkeye almıyor" dedi. Oğuz, ülkeye girişine izin verilmeyenler arasında Türkiye vatandaşlarının yanı sıra farklı ülke vatandaşlarının da bulunduğunu belirterek, güvenlik kontrollerinde herhangi bir ayrım yapılmadığını kaydetti.

"Bin 707 kişiyi sınır dışı ettik"

KKTC'de izinsiz ikamet eden ve muhaceret kurallarına aykırı hareket eden kişilere yönelik denetimlerin sürdüğünü belirten Oğuz, "Bu yıl içerisinde bin 707 kişiyi ülkemizden ihraç ettik. Bin 707 kişi deport edildi" ifadelerini kullandı.

Polis Genel Müdürlüğü ve ilgili birimlerin ülke genelindeki kontrollerine dikkat çeken Oğuz, huzur operasyonları ve muhaceret denetimlerinin devam ettiğini bildirdi.

8 bin 200 kişi kayıt altına alındı

Kayıt dışı yaşamla mücadele kapsamında hayata geçirilen muhaceret düzenlemesine de değinen Oğuz, yaklaşık 8 bin 200 kişinin belirlenen şartları yerine getirerek yasal statü kazandığını açıkladı. Kayıt dışılığın hem ekonomik açıdan hem de kamu güvenliği bakımından sorun oluşturduğunu belirten Oğuz, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Göç Bilgi Sistemi ile dijital denetim

Muhaceret işlemlerinin dijital ortamda takip edilmesine yönelik Göç Bilgi Sistemi çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Oğuz, sistemin tam kapasiteyle faaliyete geçmesinin ardından ülkede yasal kalış süresini aşan kişilerin elektronik ortamda tespit edilebileceğini söyledi. Oğuz, sınır kapılarında teknolojik altyapının geliştirilmesi ve ülke genelinde güvenlik kontrollerinin artırılması yönündeki çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Suç örgütlerine karşı Türkiye ile iş birliği

KKTC'deki asayiş olaylarına da değinen Oğuz, münferit olaylar üzerinden ülkenin tamamının güvensiz gösterilmesinin doğru olmadığını ifade etti. Polis teşkilatının suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalar yürüttüğünü belirten Oğuz, yeni nesil suç örgütlerine karşı Türkiye ile iş birliği içerisinde hareket edildiğini söyledi. Oğuz, KKTC'nin güvenliğinin korunması amacıyla sınır denetimleri, liman kontrolleri ve teknolojik takip sistemlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı