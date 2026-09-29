KKTC'de Filo Jet faciasında can kaybı 18'e çıktı, kayıp 10 kişi aranıyor

KKTC'de Filo Jet faciasında can kaybı 18'e çıktı, kayıp 10 kişi aranıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KKTC açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet faciasında yeni bir naaşın bulunmasıyla can kaybı 18'e yükseldi. Kayıp 10 kişiyi arama çalışmaları sürerken, dün ulaşılan 2 naaştan birinin 5 yaşındaki çocuğa, diğerinin Nihat Pancar'a ait olduğu belirlendi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında meydana gelen deniz faciasında kayıp 1 kişinin daha naaşına ulaşılırken, faciadaki can kaybı 18'e yükseldi. Kayıp olan 10 kişiyi arama çalışmaları sürerken, dün naaşlarına ulaşılan 2 kişinin ise kimlikleri belirlendi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet yolcu gemisi faciasına ilişkin kayıp kişileri arama çalışmaları devam ediyor. KKTC Başbakanlığı, arama çalışmaları kapsamında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını duyurarak, bulunan naaşın kimliğinin belirlenebilmesi amacıyla DNA çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.
Son bulunan naaş ile faciadaki can kaybı 18'e yükselirken, kayıp olan 10 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Dün ulaşılan 2 naaşın kimliği belli oldu
Dün ulaşılan 2 naaş üzerinde yapılan DNA incelemeleri sonucu naaşlardan birinin 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer'e, diğerinin ise Nihat Pancar'a ait olduğu belirlendi.
KKTC Başbakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden dün yapılan açıklamada, iki naaşın batığın yaklaşık bin metre uzağında ve 570 metre derinlikte yürütülen dip arama çalışmaları sırasında bulunduğu bildirilmişti.