Mardin'de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 3 Haziranda Yenikent Mahallesi'nde bulunan TOKİ Parkında Deniz Kaplan (48), henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Deniz Kaplan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen B.Ö., M.S. ve A.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda ağır yaralanan Deniz Kaplan, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı