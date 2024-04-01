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Kızıltepe'de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

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Kızıltepe'de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, sokak ortasında silahla vurularak ağır yaralandı.

Olay Bahçelievler Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şükrullah Abdulsametoğlu otomobiliyle seyir halindeyken yanına yaklaşan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şükrullah Abdulsametoğlu'nun vücudunun çeşitli yerlerine mermiler isabet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırı sonucu ağır yaralanan Abdulsametoğlu, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçelievler Mahallesi Kızıltepe Mardin Olay Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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