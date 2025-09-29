Haberler

Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Dunaysır Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

