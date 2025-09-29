Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Dunaysır Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN