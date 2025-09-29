Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Dunaysır Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa