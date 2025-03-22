Kızıltepe'de Öğrenci Boğulma Tehlikesinden Kurtarıldı
Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Anafartalar Ortaokulu'nda boğazına cisim kaçan 5. sınıf öğrencisi, müdür yardımcısı tarafından uygulanan Heimlich manevrası ile kurtarıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir okulda boğazına cisim kaçan öğrenciyi, müdür yardımcısı Heimlich manevrasıyla kurtardı.
Kızıltepe Anafartalar Ortaokulu'nda dün 5. sınıf öğrencisi Ö.O.'nun nefes alamadığını fark eden sınıf öğretmeni, okulun müdür yardımcısı Hamdullah Atay'dan yardım istedi. İlk yardım bilgisi olan Müdür Yardımcısı Atay, öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı. Atay'ın yaptığı müdahale sonrası boğazından cisim çıkan öğrenci, rahat nefes almaya başladı. Yaşananlar, okuldaki güvenlik kamerasınca kayda alındı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa