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Kızıltepe'de Camide Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Kızıltepe'de Camide Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, camide namaz kıldığı sırada bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Olayın ardından saldırgan gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde camide namaz kıldığı sırada bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Yeni Mahalle'deki Yeni Camisi'nde S.Ö., namaz kıldığı esnada bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Boyun bölgesinden ağır yaralanan S.Ö., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis tarafından gözaltına alınan saldırganın işlemleri devam ediyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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