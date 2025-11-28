Haberler

Mardin'deki dehşette ikinci tutuklama

Mardin'deki dehşette ikinci tutuklama
Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde anne, baba ve 5 yaşındaki kızlarının hayatını kaybettiği olayda, gözaltına alınan 2. kişi de tutuklandı. Olay, komşuların ihbarı üzerine ortaya çıktı.

Olay geçtiğimiz gün meydana gelmişti. Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi üzerindeki bir apartmanda 3 kişilik bir aileden haber alamayan komşuları durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, yerde hareketsiz yatan 37 yaşındaki baba Mehmet Kaya, 33 yaşındaki anne Berna Kaya ve 5 yaşındaki Samyeli Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polisin yaptığı detaylı çalışma sonucu olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın evde bulunmasının ardından, delil karartma şüphesiyle M.C. gözaltına alındı. M.C. daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan V.E. de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
