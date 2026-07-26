Haberler

Kırıkkale'de kavga sonrası nehre düşen adam öldü: 1 tutuklama

Kırıkkale'de kavga sonrası nehre düşen adam öldü: 1 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de kamelyada alkol alırken çıkan kavgada darbedilen Ertuğrul Aktan, Kızılırmak Nehri'ne düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde çıkan kavganın ardından Kızılırmak Nehri'ne düşerek hayatını kaybeden adamın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Olay, dün gece Bahşılı ilçesi Yeşil Vadi Caddesi üzerindeki Irmak Kenarı Mesire Alanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamelyada birlikte alkol alan Ertuğrul Aktan (37) ile Ö.Y. (29) ve D.Y. (34) arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aktan darbedildi. Uzaklaşmak isteyen Aktan, karanlıkta dengesini kaybederek Kızılırmak Nehri'ne düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Su altı arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu Aktan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Ö.Y. ve D.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorguları sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan Ö.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, D.Y. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Ertuğrul Aktan'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kıbrıs’taki skandalı Yunan askeri itiraf etti: Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganlar zorunlu tutuldu

Yunan askeri itiraf etti! Türklere yönelik skandal talimat
İspanya acil kodla yardım istedi: Türk yangın söndürme uçakları havalandı

Tarihi felaketi yaşayan ülke acil kodu verdi, Türk uçakları havalandı!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülben Ergen abonelik sistemini açtı: Ev halimdeyim, samimiyim

Gülben Ergen de modaya uydu! "Neden?" sorusuna bu yanıtı verdi
Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor

Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor
Trump’tan salgın sonrası Meksika’ya tarifeli tehdit: Büyük gümrük vergisi uygulayacağız

Marul yüzünden iki ülke karşı karşıya geldi! Alenen tehdit etti
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ihtimali

Fenerbahçe'de sürpriz veda
7 ay içinde kardeşi ve babasını kaybetti! Milyon Euro'ları bırakıp kendini çiftçiliğe verdi

7 ayda kardeşi ve babasını kaybetti! Milyonları bırakıp çiftçi oldu
Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı

Dahiyane çözüm! 88 model aracına yaptırdığını gören bir daha bakıyor
İsrail güvenlik kabinesi, Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girişine onay verdi

İsrail tüm dünyanın beklediği kararı onayladı! Resmen Gazze'ye girecek