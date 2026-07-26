Kırıkkale'de kavga sonrası nehre düşen adam öldü: 1 tutuklama

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde çıkan kavganın ardından Kızılırmak Nehri'ne düşerek hayatını kaybeden adamın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Olay, dün gece Bahşılı ilçesi Yeşil Vadi Caddesi üzerindeki Irmak Kenarı Mesire Alanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamelyada birlikte alkol alan Ertuğrul Aktan (37) ile Ö.Y. (29) ve D.Y. (34) arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aktan darbedildi. Uzaklaşmak isteyen Aktan, karanlıkta dengesini kaybederek Kızılırmak Nehri'ne düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Su altı arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu Aktan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Ö.Y. ve D.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorguları sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan Ö.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, D.Y. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Ertuğrul Aktan'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı