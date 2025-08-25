Kızılırmak'a Düşen Kuzenini Kurtaran Genç Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de Kızılırmak'a düşen kuzenini kurtarmak için ırmağa giren ve boğulma tehlikesi geçiren 22 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün Ürgüp ilçesine bağlı Sarıhıdır köyünde yaşandı. Kızılırmak'a düşen kuzenini kurtarmak için suya atlayan Ensar Yiğit (22), genç kızı kurtardıktan sonra bir anda suyun içinde gözden kayboldu. Yaklaşık yarım saat suda kaldıktan sonra bilinci kapalı olarak sudan çıkartılan genç önce Ürgüp Devlet Hastanesi'nde, ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Genç, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - NEVŞEHİR