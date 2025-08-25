Kızılırmak'a Düşen Kuzenini Kurtaran Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Nevşehir'de Kızılırmak nehrine düşen kuzenini kurtarmak için suya atlayan 22 yaşındaki Ensar Yiğit, boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hastanede hayatını kaybetti.

Nevşehir'de Kızılırmak'a düşen kuzenini kurtarmak için ırmağa giren ve boğulma tehlikesi geçiren 22 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün Ürgüp ilçesine bağlı Sarıhıdır köyünde yaşandı. Kızılırmak'a düşen kuzenini kurtarmak için suya atlayan Ensar Yiğit (22), genç kızı kurtardıktan sonra bir anda suyun içinde gözden kayboldu. Yaklaşık yarım saat suda kaldıktan sonra bilinci kapalı olarak sudan çıkartılan genç önce Ürgüp Devlet Hastanesi'nde, ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Genç, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
