Kızılcık Şerbeti'nde kaçar gibi ayrılık! Final sahnesi olmadan diziden çıktı

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. sezon finalinin ardından oyuncu kadrosunda yaşanan peş peşe ayrılıklarla gündemde. Sezon finaliyle birlikte diziden ayrılan isimler arasında deneyimli oyuncular Sibel Taşçıoğlu, Şebnem Bozoklu ve genç oyuncu Rahimcan Kapkap yer aldı.

Ancak Metehan karakterini oynayan Rahimcan Kapkap'ın hikâyesi yarım kaldı. Kapkap'ın karakteri için herhangi bir veda sahnesi yazılmadan diziden ayrılması, sosyal medyada ve izleyici yorumlarında dikkat çekti. Taşçıoğlu ve Bozoklu'nun vedaları senaryoya dahil edilerek izleyiciye aktarılırken, Rahimcan Kapkap için beklenen veda sahnesi gerçekleşmedi. Bu durum, dizinin sıkı takipçileri arasında "Neden final sahnesi yazılmadı?" sorusunu gündeme getirdi.

YENİ ADRES: VELİAHT

Genç oyuncunun diziden sessizce ayrılmasının nedeni kısa sürede netleşti. Rahimcan Kapkap, yeni sezonda yine Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Veliaht dizisinin kadrosuna dahil oldu. Bu gelişmeyle birlikte oyuncu, Kızılcık Şerbeti'ne herhangi bir sahneyle veda etmeden, kariyerine başka bir projede devam etme kararı aldı.