Kızılcık Şerbeti'nde kaçar gibi ayrılık! Final sahnesi olmadan diziden çıktı

Kızılcık Şerbeti'nde kaçar gibi ayrılık! Final sahnesi olmadan diziden çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılcık Şerbeti'nde sezon finali sonrası birçok ayrılık yaşanırken, en çok konuşulan isim Rahimcan Kapkap oldu. Dizideki karakterine herhangi bir final sahnesi yazılmadan, adeta kaçar gibi projeden ayrılan genç oyuncunun, yeni sezonda Show TV'nin Veliaht dizisiyle ekrana döneceği ortaya çıktı. Bu ani geçiş, izleyiciler arasında soru işaretlerine neden oldu.

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. sezon finalinin ardından oyuncu kadrosunda yaşanan peş peşe ayrılıklarla gündemde. Sezon finaliyle birlikte diziden ayrılan isimler arasında deneyimli oyuncular Sibel Taşçıoğlu, Şebnem Bozoklu ve genç oyuncu Rahimcan Kapkap yer aldı.

Ancak Metehan karakterini oynayan Rahimcan Kapkap'ın hikâyesi yarım kaldı. Kapkap'ın karakteri için herhangi bir veda sahnesi yazılmadan diziden ayrılması, sosyal medyada ve izleyici yorumlarında dikkat çekti. Taşçıoğlu ve Bozoklu'nun vedaları senaryoya dahil edilerek izleyiciye aktarılırken, Rahimcan Kapkap için beklenen veda sahnesi gerçekleşmedi. Bu durum, dizinin sıkı takipçileri arasında "Neden final sahnesi yazılmadı?" sorusunu gündeme getirdi.

YENİ ADRES: VELİAHT

Genç oyuncunun diziden sessizce ayrılmasının nedeni kısa sürede netleşti. Rahimcan Kapkap, yeni sezonda yine Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Veliaht dizisinin kadrosuna dahil oldu. Bu gelişmeyle birlikte oyuncu, Kızılcık Şerbeti'ne herhangi bir sahneyle veda etmeden, kariyerine başka bir projede devam etme kararı aldı.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
Türkiye'yi dünyaya rezil ediyorlar! Neyse ki yetkililer daha fazla seyirci kalmadı

Tayland'ı andıran görüntüler! Türkiye'yi dünyaya rezil ediyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya, Ukrayna'yı İHA ve füzelerle vurdu! 15 kişi öldü, 75 kişi yaralandı

Görüntü İsrail ya da İran'dan değil! 440 İHA ülkeyi yerle bir etti
Bülent Şakrak 20 kilo verdi: Şimdi plaj sezonuna hazırım

20 kilo verdi! Değişimini görenler tanımakta zorlanıyor
Resmen açıklandı! Şenol Güneş Trabzonspor'dan ayrılıyor

Resmen açıklandı! Şenol Güneş görevinden ayrılıyor
Süper Lig'in flaş ekibi Cenk Tosun'a formayı giydirecek

Yeni adresini duyan taraftarlar kahrolacak
Savaşı durdurması beklenen Trump ateşe benzin döküyor: İran'a saldırılar yavaşlamayacak

Savaşı durdurması beklenirken ateşe yine benzin döktü
Enis Arıkan saç protezine veda etti! Yeni hali olay oldu

Protezlerini çıkardı, onu daha önce böyle görmediniz
Ronaldo, Trump'a forma gönderdi! Üzerinde tek cümlelik not var

Ronaldo, Trump'a forma gönderdi! Üzerinde tek cümlelik not var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.