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Kızılcahamam'da iki katlı binanın çatısı yandı

Kızılcahamam'da iki katlı binanın çatısı yandı
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında maddi hasar oluştu, soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Kızılcahamam iliçesinde iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam ilçesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonucu çatı alevler içinde yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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