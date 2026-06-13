Kızılcahamam'da iki katlı binanın çatısı yandı

Ankara'nın Kızılcahamam iliçesinde iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam ilçesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonucu çatı alevler içinde yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı