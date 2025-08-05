Kızılcaham'da Aç Kalan Ayı Restorana İndi

Ankara'nın Kızılcaham ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda aç kalan bir ayı restorana kadar indi.

Soğuksu Milli Parkı bünyesinde yaban hayatını barındırmasıyla dikkat çekiyor. Birçok yabani hayvana ev sahipliği yapan Milli Park içerisinde her an bir ayı insanların karşısına çıkabiliyor. Aç kalan bir ayının Milli Park içerisinde bulunan bir restorana kadar inmesi dikkat çekti. Ayı, vatandaşlardan ürkerek uzaklaşırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA