Kızılcaham'da Aç Kalan Ayı Restorana İndi

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Ankara'nın Kızılcaham ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda aç kalan bir ayı, restorana kadar inerek vatandaşların korkulu anlar yaşamasına neden oldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ankara'nın Kızılcaham ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda aç kalan bir ayı restorana kadar indi.

Soğuksu Milli Parkı bünyesinde yaban hayatını barındırmasıyla dikkat çekiyor. Birçok yabani hayvana ev sahipliği yapan Milli Park içerisinde her an bir ayı insanların karşısına çıkabiliyor. Aç kalan bir ayının Milli Park içerisinde bulunan bir restorana kadar inmesi dikkat çekti. Ayı, vatandaşlardan ürkerek uzaklaşırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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