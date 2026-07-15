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Ankara'da şüpheli paket imha edildi

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Ankara Çankaya'da Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda fark edilen şüpheli paket, bomba imha uzmanlarınca kontrollü patlatıldı; paketin boş olduğu belirlendi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde fark edilen şüpheli paket, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde patlatıldı, paket boş çıktı.

Çankaya ilçesi Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda şüpheli bir paketin fark edilmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ile bomba imha uzmanları sevk edildi. Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Güvenlik tedbirlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli paket, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle kontrollü olarak patlatıldı. Çantanın içinin boş olduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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