Kızılağaç Kanyonu'nda Uçurumdan Düşen Genç Hastaneye Kaldırıldı
Muş'un Kızılağaç Kanyonu'nda gezinti yaparken dengesini kaybedip uçurumdan düşen genç, olay yerine ulaşan ekipler tarafından ilk müdahale yapılarak hastaneye kaldırıldı.

Muş'un Kızılağaç Kanyonu'nda gezinti yaptığı sırada dengesini kaybeden bir genç, uçurumdan aşağı düştü.

Edinilen bilgilere göre, olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen kısa sürede yaralıya ulaşan ekipler, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, sedye ile güvenli bölgeye taşınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. - MUŞ

