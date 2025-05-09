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Kız Kaçırma İddiasında Polisle Karşılaşma: Şahıslar Polisi Şikayet Etti

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Aksaray'da bir kız kaçırma meselesi nedeniyle polise direnen şahıslar, biber gazıyla müdahale edilen olayda polis ekiplerini şikayet etti. Olay, Fatih Mahallesi'nde yaşandı ve polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Polisi arayıp, "Bizi dövüyorlar" diye polisleri şikayet etti

AKSARAY - Aksaray'da kız kaçırma meselesi yüzünden bir eve baskın yapmak isteyen şahıslar polisle karşı karşıya geldi. İkna edilemeyen ve bir türlü sakinleşmeyen şahıslar polise direnip eve girmeye çalışınca ekipler biber gazıyla müdahale etti. Şahıslar ise polisi arayarak polisleri şikayet etti.

Olay, Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'ın merkeze bağlı Yenikent beldesinden kız kaçırıldığını iddia eden vatandaşlar, kızın Fatin Mahallesi'nde bir ikamette tutulduğunu iddia ederek o adrese gitti. Burada eve baskın yapmak isteyen şahıslar şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleriyle karşı karşıya geldi. Şahısların polise direnmesi sonucu olay yerine takviye ekipler istenirken, çok sayıda polis ekibi kısa sürede olay yerine geldi. Polis ekipleri uzun süre şahısları sakinleştirmeye çalışırken, sakinleşmeyen ve binaya girmek isteyen şahıslar zor kullanılarak uzaklaştırılmaya çalışıldı. Buna da direnen şahıslara son çare olarak polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti. Buna rağmen olay yerinden ayrılmayan şahıslardan birisi polisi arayıp polisleri şikayet etti. Polis memurlarını önce jandarma diye şikayet eden şahıs, "Jandarmanız geldi biber gazı sıkıyor, arbede yaşıyoruz, Fatih Mahallesi'nde hepimizi dövüyorlar. Kadınlara el kaldırıyorlar, kadınları dövüyorlar. Polisiniz arbede yapıyor, mağdur tarafı dövüyor coplarla. Arkadaşlarınız bizi dövüyorlar" diye yardım istedi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı olay yerinde şahıslar binadan uzaklaştırılırken, ekipler saatlerce binada nöbet tuttu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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