Kız İsteme Görüşmesinde Kavgada Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Kız İsteme Görüşmesinde Kavgada Polis Memuru Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, kız isteme görüşmesinde çıkan kavgada bir polis memuru, silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay, memurun izinli olduğu günde gerçekleşti.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir polis memuru, akrabası için gittiği kız isteme görüşmesi sırasında yaşanan kavgada silahla vurularak hayatını kaybetti. Polis memurunun olayın yaşandığı gün izinli olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 23.00 saatlerinde Etimesgut ilçesi Ahi Mesut Mahallesi, Sultan Sencer Parkı'nda meydana geldi. Olay gününde izinli olduğu öğrenilen polis memuru F.K. ve yanındaki akrabaları, F.K.'nin kuzenine kız isteme planlaması yapmak için kız tarafı ile parkta buluştu. Tarafların arasında çıkan anlaşmazlık kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada polis memuru F.K. silahla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan F.K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı

İşte Donald Trump'ı çileden çıkaran olay
Ukrayna'ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı

Kamikaze drone, Rus askerini tuvalette yakaladı! Sonrası korkunç
Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi

Bir kötü haber de İzmir'den! Alevler kısa sürede her yanı sardı
Yavaş'tan 'Kılıçdaroğlu ile bir daha görüşmem' dediği iddiasına yalanlama

Mansur Yavaş'ı kızdıran iddia: Böyle bir sözüm yok
Bakan Tunç: Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yangın nedeniyle boşaltıldı

Cezaevi boşaltıldı, yüzlerce mahkum çevre illere nakledildi
Tatko Lastik CEO'su Vedat Özçelik'ten başarı hikayesi: 15 yılda sıfırdan zirveye

Tatko Lastik CEO'su Vedat Özçelik'ten başarı hikayesi: 15 yılda sıfırdan zirveye
Macron, İran'da tutuklu Fransızların serbest bırakılmasını istedi

Macron'dan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a kritik telefon!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.