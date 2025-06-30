Kız İsteme Görüşmesinde Kavga: Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Kız İsteme Görüşmesinde Kavga: Polis Memuru Hayatını Kaybetti
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kuzeni için kız isteme görüşmesine giden polis memuru Furkan Kaya, çıkan kavgada silahla vurularak hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kuzeni için gittiği kız isteme görüşmesinde çıkan kavgada hayatını kaybeden polis memuru, memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Ahi Mesut Mahallesi Sultan Sencer Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru Furkan Kaya ve yanındaki akrabaları, Kaya'nın kuzenine kız isteme planlaması yapmak için kız tarafı ile parkta buluştu. Tarafların arasında çıkan anlaşmazlık kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada polis memuru Kaya, silahla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru sağlık çalışanlarının tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ankara'daki işlemlerinin ardından memleketi, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Eskiahır köyüne getirilen Furkan Kaya'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Furkan Kaya'nın Ankara Emniyet Müdürlüğü Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli olduğu öğrenildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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