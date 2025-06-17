Kıskançlık Krizi: Kadını Darp Eden Adam Gözaltına Alındı

Birlikte yaşadığı kadını darp etti, fenalaşınca hastaneye kaldırdı

SAMSUN - Samsun'da birlikte yaşadığı kadını kıskançlık yüzünden darp ederek ağır yaralayan şahıs, kadın 2 gün sonra fenalaşınca onu hastaneye kaldırdı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.G.(41), alkollü mekanda çalıştığı gerekçesiyle kıskandığı birlikte yaşadığı S.T.adlı kadını darp etti. Olaydan 2 gün sonra sabaha karşı fenalaşan S.T. adlı kadın, K.G tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen S.T., tedavi altına alınırken, K.G. ise Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan K.G., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.