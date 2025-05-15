Kişisel Verileri Ele Geçiren Şebeke Çökertildi: 5 Tutuklama

Kişisel Verileri Ele Geçiren Şebeke Çökertildi: 5 Tutuklama
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Mersin merkezli düzenlenen operasyonda, yasadışı sorgu panelleri aracılığıyla kişisel verileri ele geçirip satan 7 şüpheli yakalandı; bunlardan 5'i tutuklandı. Operasyonda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Kişisel verileri ele geçirip satan şebeke çökertildi: 5 tutuklama

MERSİN - Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yasadışı sorgu panelleri üzerinden kişisel verileri ele geçirip satan 7 şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kişisel veri ticareti yapan suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan alınan raporlar doğrultusunda hareket eden ekipler, yasadışı sorgu panelleri aracılığıyla çok sayıda kişinin kişisel verilerini ele geçirip satan 7 kişilik suç örgütünü belirledi. Belirlenen şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli Adana ve İstanbul'da 7 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 7 şüpheli de yakalanırken, yapılan aramalarda 14 adet cep telefonu, 4 adet dizüstü

bilgisayar, 4 adet tablet, 1 adet hard disk, 1 adet kart okuyucu, 1 adet tabanca, 178 adet fişek ile çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el konuldu.

Jandarmada ifadesi alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - 3.Sayfa
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