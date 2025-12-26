Kişisel verilere erişerek yasadışı veri aktarımı yapan 4 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kişisel verilere erişerek yasadışı veri aktarım yaptığı tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasadışı panellere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB), Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) müşterek çalışmaları neticesinde, vatandaşların kişisel verilerini hedef alarak kamu kurumlarına ait verilere yetkisiz erişim sağlamaya çalışan yasa dışı yapılanmaya yönelik İstanbul ve Karabük'te eş zamanlı olarak düzenlenen siber casusluk operasyonlarında biri suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda birçok dijital materyale el konulduğu, yapılan incelemelerde, kişisel verilere yetkisiz erişim sağlanarak yasa dışı veri aktarımının sistematik bir casusluk faaliyetine dönüştürüldüğü tespit edildi.

Ayrıca MASAK tarafından yapılan incelemelerde, yasa dışı gelir trafiğinin kripto varlık transferleri üzerinden parçalara ayrıldığı, ödemelerin yurt dışı tabanlı platformlara yönlendirildiği ve para hareketliliğinin çok aşamalı transfer yöntemleriyle gizlendiğinin tespit edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, 7545 sayılı "Siber Güvenlik Kanununa" muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca yasa dışı yollarla elde edilen verilerin barındırıldığı ve terör örgütleri dahil olmak üzere isteyen herkesin erişimine ve kullanımına imkan sağladığı tespit edilen 8 internet adresi erişime kapatıldı. - ANKARA