Kırşehir'de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası

Kırşehir'de bir kişi Özbağ Belde Belediye Başkanı İsmail Çanakçı'nın, sosyal medya paylaşımları nedeniyle şizofreni hastası olan kardeşini kafa atarak darbettiği ardından silah çektiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

"ŞİZOFRENİ HASTASINA KAFA ATTI" İDDİASI

İddiaya göre, Özbağ beldesi Yeni Mahalle'de ikamet eden S.B., sosyal medya paylaşımları nedeniyle kardeşinin belediye başkanı tarafından darbedildiğini öne sürdü. S.B. ifadesinde, bir araca bindiklerini ve evlerine gittiklerini, belediye başkanının da araçta bulunduğunu belirtti. S.B., evlerine vardıklarında belediye başkanının şizofreni hastası olan kardeşi B.B.'ye kafa attığını ve silah çektiğini iddia etti.

"ALNINA SİLAH DAYAMIŞ"

Olayla ilgili konuşan Gülay Gündüz, Özbağ kasabasında oturan dayısı B.B.'nin şizofreni hastası olduğunu ve belediye başkanı tarafından darbedildiğini öne sürdü. Olayla ilgili darp raporu alındığını ve şikayetçi olunduğunu ifade eden Gündüz, "Özbağ kasabasında ikamet eden şizofren hastası dayım, Belediye Başkanı İsmail Çanakçı tarafından darbedilmiş. Şizofren hastası dayımla konuşurken kafa atıp, alnına silah dayamış. Olayın peşini bırakmayacağım. Ben belediye başkanından yardımcı olmasını beklerdim" dedi.

Özbağ Belediye Başkanı İsmail Çanakçı ise, iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, son günlerde sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine kendilerinin de suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Çanakçı, kasabada vatandaşlarla birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını ifade ederek, kimseyle husumetlerinin olmadığını ve olamayacağını, vatandaşların can ve mal güvenliğinin kendilerine emanet olduğunu söyledi.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
