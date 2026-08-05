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Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 8 gözaltı

Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 8 gözaltı
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Terör örgütü FETÖ’nün güncel yapılanmasının deşifre edilmesi ve geçmiş dönem örgütsel faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kırşehir merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü FETÖ'nün güncel yapılanmasının deşifre edilmesi ve geçmiş dönem örgütsel faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kırşehir merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırşehir'in yanı sıra Aksaray ve Kırıkkale'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda S.Ç., Ö.F.Ö., K.D., Ş.U., M.Ö., R.L., T.R.E. ve E.G. isimli 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.L. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ş.U., M.Ö. ve T.R.E. hakkında adli kontrol kararı verilirken, S.Ç., Ö.F.Ö., K.D. ve E.G. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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