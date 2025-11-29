Kırşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Gözaltına Alındı, Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
Kırşehir'de, yapılan bir şikayet üzerine gözaltına alınan Kent Konseyi Genel Sekreteri Ö.D., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, hakkında yapılan bir şikayet sonrası emniyet ekiplerince gözaltına alınan Kırşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Ö.D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık incelemesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Ö.D., hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Ö.D., mahkemece verilen adli kontrol kararı doğrultusunda serbest bırakıldı. - KIRŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa