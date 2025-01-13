Üye Girişi
Haberler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı gündemimizde

Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın adaylığı için kritik mesaj
Ömer Çelik, Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği belediye başkanı hakkında konuştu

Ömer Çelik, AK Parti'ye davet edilen belediye başkanı hakkında konuştu
Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen CHP'li belediye başkanından açıklama geldi

Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği CHP'li başkan konuştu
Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

İlk suçlama geldi! Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

Kırşehir Jandarma Komutanlığı'nın 2024 Başarı Oranı Yüzde 96

Kırşehir Jandarma Komutanlığı'nın 2024 Başarı Oranı Yüzde 96
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, 2024 yılında aranan şahısların yakalanmasında yüzde 96 başarı oranı elde etti. 2 bin 103 aranan kişiden 2 bin 17'si yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Suç oranlarında artış olduğu bildirilirken, kapkaç ve hırsızlık olaylarına rastlanmadı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı 2024 yılı faaliyet raporunda aranan şahısların yakalanmasında yüzde 96'lık başarı oranına ulaştı.

2024 Yılı boyunca kent genelinde hakkında yakalama kararı bulunan 2 bin 103 kişiden 2 bin 17' si yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıslardan bin 534'ü serbest kalırken 483 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir önceki yıl olan 2023 yılında ise bu sayı bin 578 olarak kayıtlara geçmişti. 2024 Yılı verileri, Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekiplerinin suç ve suçluyla mücadelesinde kararlılığını ortaya koydu.

Öte yandan, Jandarma ekiplerinin çalışmalarında; kişiye karşı işlenen suçlarda yüzde 3 oranında artış oldu. Topluma karşı işlenen suçlarda ise bu oran yüzde 14 artış gösterdi. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise kapkaç, yankesicilik ve hırsızlık olaylarına rastlanılmadı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya çekti' iddiası

Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya aldı
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta gol yağmuru var

Konya'da bir gol daha! Tempo bir an olsun düşmüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
15 yaşındaki çocuk, Tapu Müdürlüğü'nde dünyaya getirdiği bebeği klozete attı

15 yaşındaki çocuk doğurduğu bebeği klozete attı

Son Dakika Haberleri

KOSKİ Konya su kesintisi! 13-14 Ocak Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor eleme adayları kim? 13 Ocak Pazartesi Survivor'da potada kimler var? İZSU İzmir su kesintisi! 13-14 Ocak Buca, Menderes, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 13-14 Ocak Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 13 Ocak Pazartesi? Kızıl Goncalar neden yok? Bu akşam Kızıl Goncalar yeni bölüm yok mu, yen bölüm ne zaman? Bihter filmi hangi kanalda? Bihter izle NOW TV 13 Ocak Pazartesi! Konyaspor Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Konyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Amrabat neden yok (Konyaspor-Fenerbahçe)? Survivor canlı izle! 13 Ocak Pazartesi TV 8 Survivor CANLI HD izleme linki!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.