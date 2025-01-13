Kırşehir Jandarma Komutanlığı'nın 2024 Başarı Oranı Yüzde 96

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı 2024 yılı faaliyet raporunda aranan şahısların yakalanmasında yüzde 96'lık başarı oranına ulaştı.

2024 Yılı boyunca kent genelinde hakkında yakalama kararı bulunan 2 bin 103 kişiden 2 bin 17' si yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıslardan bin 534'ü serbest kalırken 483 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir önceki yıl olan 2023 yılında ise bu sayı bin 578 olarak kayıtlara geçmişti. 2024 Yılı verileri, Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekiplerinin suç ve suçluyla mücadelesinde kararlılığını ortaya koydu.

Öte yandan, Jandarma ekiplerinin çalışmalarında; kişiye karşı işlenen suçlarda yüzde 3 oranında artış oldu. Topluma karşı işlenen suçlarda ise bu oran yüzde 14 artış gösterdi. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise kapkaç, yankesicilik ve hırsızlık olaylarına rastlanılmadı. - KIRŞEHİR