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Kırşehir'de zihinsel engelli vatandaş, jandarmanın dron destekli aramasıyla bulundu

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Kırşehir'de zihinsel engelli vatandaş, jandarmanın dron destekli aramasıyla bulundu
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Kırşehir'de kaybolan zihinsel engelli vatandaş, jandarmanın dron destekli aramasıyla dağlık arazide bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen vatandaş, kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kırşehir'de kaybolan zihinsel engelli vatandaş, jandarma ekiplerinin dron destekli arama çalışması sonucu dağlık arazide bulundu.

Edinilen bilgiye göre Karaboğaz köyünde yaşayan H.B., kardeşi M.B.'nin kaybolduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), asayiş birimleri ve 8 ekip sevk edildi. Ekipler; kayıp vatandaşın bulunması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Arama faaliyetlerine dronlarla da destek verildi. Yapılan çalışmalar sonucunda M.B., aynı gün Karaboğaz ve Ecikağıl köyleri arasındaki dağlık arazide bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen M.B., gerekli kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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