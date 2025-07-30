Kırşehir'de Yasa Dışı Kenevir Ekimine Geçit Yok

Kırşehir'de Yasa Dışı Kenevir Ekimine Geçit Yok
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Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 48 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Bahçe sahibi hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yasa dışı ekilen 48 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezine yakın bir bölgede yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda, F.Y. isimli şahsa ait olduğu belirlenen bahçede yapılan aramada 48 kök kenevir bitkisi tespit edilerek ele geçirildi. Jandarma ekipleri, bahçede ele geçirilen kenevirleri imha etmek üzere muhafaza altına aldı.

Olayla ilgili bahçe sahibi F.Y. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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