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Kırşehir'de Yasa Dışı Balık Avcılığına İdari İşlem

Kırşehir'de Yasa Dışı Balık Avcılığına İdari İşlem
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Kırşehir'de jandarma ekipleri, kaçak balık avcılığı yapan 2 kişiyi yakalayarak idari işlem uyguladı. Çamalak köyü ve Kızılırmak - Kesikköprü mevkiinde yapılan denetimlerde yakalanan şahısların av malzemelerine el konuldu.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yasa dışı balık avcılığı yaptığı belirlenen 2 kişiye idari işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yavrulama döneminde balık popülasyonunun korunması amacıyla kaçak avcılığa yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu çerçevede Çamalak köyü göletinde serpme ağla balık avladığı tespit edilen I.K. ile Kızılırmak - Kesikköprü mevkiinde kaçak avlanmak için hazırlık yapan Y.A. jandarma ekiplerince yakalandı.

Yapılan kontrollerde; şahısların kullandığı serpme ağ, olta ve diğer balıkçılık malzemelerine el konuldu. Kaçak olarak avlandığı tespit edilen balıklar ise doğaya yeniden bırakıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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