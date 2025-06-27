Kırşehir'de Yasa Dışı Bahis Çetesine Şafak Operasyonu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir polisi, yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen bir çeteye şafak vakti operasyon düzenledi. Kayseri ve Sivas'tan Kırşehir'e gelen şüphelilerin, kiraladıkları evlerde gizlilik içerisinde yasa dışı bahis faaliyeti yürüttükleri belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, yasa dışı bahis çetesinin, dışarıya çıkmadan tüm ihtiyaçlarını kurye aracılığıyla karşılayarak dikkat çekmemeye çalıştığı öğrenildi. Siber polis ekipleri, tespit edilen adrese sabah erken saatlerde operasyon düzenledi. Operasyonda, yasa dışı bahis siteleri üzerinden bilgisayarlarla bahis oynatan ve kazançları anlık olarak başkalarına ait banka hesapları üzerinden nakleden Z.U., B.G., K.A., B.N., E.A. ve A.U. yakalandı. Evde yapılan aramalarda, başkalarına ait çok sayıda cep telefonu hattı, bu hatlara tanımlı banka hesapları ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin, yasa dışı bahis ağında para transferi yapmak için üçüncü şahıslara ait hesapları kullandıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR