Kırşehir'de Yaralı Ebabil Kuşu Kurtarıldı
Kırşehir'de Yasin İlhan Yavuz, yol kenarında bulduğu yaralı ebabil kuşunu kurtararak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti. Kuş, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
Kırşehir'de bir vatandaş, yaralı ebabil kuşunu kurtararak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.
Kırşehir'de Yasin İlhan Yavuz adlı vatandaş yol kenarında yaralı bir ebabil kuşu olduğunu gördü. Kuşu alan Yavuz, ilk müdahalesini kendisinin yaptığını belirterek, "Tamamen tesadüfen önümüze denk geldi. Hafta sonu olduğu için bakımını üstlendik, ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim ettik" dedi.
Doğa Koruma ekipleri tarafından teslim alınan kuş, tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak. - KIRŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa