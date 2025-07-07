Kırşehir'de Yaralı Ebabil Kuşu Kurtarıldı

Kırşehir'de Yaralı Ebabil Kuşu Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de Yasin İlhan Yavuz, yol kenarında bulduğu yaralı ebabil kuşunu kurtararak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti. Kuş, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kırşehir'de bir vatandaş, yaralı ebabil kuşunu kurtararak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Kırşehir'de Yasin İlhan Yavuz adlı vatandaş yol kenarında yaralı bir ebabil kuşu olduğunu gördü. Kuşu alan Yavuz, ilk müdahalesini kendisinin yaptığını belirterek, "Tamamen tesadüfen önümüze denk geldi. Hafta sonu olduğu için bakımını üstlendik, ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim ettik" dedi.

Doğa Koruma ekipleri tarafından teslim alınan kuş, tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Eski Fenerbahçeli Attila Szalai Türkiye'ye geri dönüyor

Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya Otel yangını davasında ilk duruşma! Mağdur avukatı salonu terk etti

Kartalkaya davasında duruşmaya damga vuran sözler! Salonu terk etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.