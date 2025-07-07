Kırşehir'de Yaralı Ebabil Kuşu Kurtarıldı

Kırşehir'de bir vatandaş, yaralı ebabil kuşunu kurtararak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Kırşehir'de Yasin İlhan Yavuz adlı vatandaş yol kenarında yaralı bir ebabil kuşu olduğunu gördü. Kuşu alan Yavuz, ilk müdahalesini kendisinin yaptığını belirterek, "Tamamen tesadüfen önümüze denk geldi. Hafta sonu olduğu için bakımını üstlendik, ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim ettik" dedi.

Doğa Koruma ekipleri tarafından teslim alınan kuş, tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak. - KIRŞEHİR