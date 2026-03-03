Haberler

Kırşehir'de polis uyuşturucu operasyonu yaptı: 9 gözaltı

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, şüpheli otomobiller ve ikametlerde yaptıkları aramalarda sentetik uyuşturucu hap ve madde ele geçirdi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan 4 otomobil ile 3 ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda 73 adet sentetik uyuşturucu hap ile 7,39 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
