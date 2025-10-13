Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kırşehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; kent genelinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda H.A.'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 10,30 gram sentetik uyuşturucu madde ile 7 parça halinde satışa hazır 13,5 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.A.; emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR