Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı. Narkotik ekipleri, H.A.'nın uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyerek operasyon düzenledi ve ele geçirilen maddeler arasında 10,30 gram sentetik uyuşturucu ve 13,5 gram satışa hazır uyuşturucu yer aldı.
Kırşehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; kent genelinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda H.A.'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 10,30 gram sentetik uyuşturucu madde ile 7 parça halinde satışa hazır 13,5 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.A.; emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR