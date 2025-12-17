Yol uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi

Kırşehir'de uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda yol uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, devlet karayolu Özbağ girişi mevkiinde ekipler şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak K.A., V.G. ve F.G. isimli şahıslar hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan, B.S. isimli şahıs hakkında ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem başlatıldı.

Adli makamlara sevk edilen B.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR