Kırşehir'de trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı

Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kayseri'den Kırıkkale istikametine giden Özer Ç. (43) yönetimindeki 06 DMP 667 plakalı otomobil, Mucur ilçesi yakınlarında takla atarak refüje devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, kazada yaralanan sürücü ile 10 aylık bebek Hamza ile İbrahim (8), Zeynep (11), Sevcan Ç.'yi (37) otomobilden çıkardı.Mucur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili emniyet ekipleri inceleme başlattı. - KIRŞEHİR