Haberler

Kırşehir'de ters yöndeki motosiklet otomobile çarptı, sürücü yardımla ayağa kalktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir'de ters yöndeki motosiklet otomobile çarptı, sürücü yardımla ayağa kalktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de ters yönden gelen motosikletin tali yoldan ana yola çıkan otomobile çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, çevredeki vatandaşların yardımıyla ayağa kalktı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de ters yönden gelen motosikletin tali yoldan çıkan otomobile çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, çevredeki vatandaşların yardımıyla ayağa kalktı.

Kaza, Terme Caddesi Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ters yönde ilerleyen motosiklet, tali yoldan ana yola çıkan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, sürücünün yardımına koştu. Yerde kalan motosiklet sürücüsü, vatandaşların desteğiyle kısa süre sonra ayağa kalktı.

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 32 sitede yayınlandı.
Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar

Kardeş ülkeden endişe verici görüntü! Barikat kurmaya başladılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 ilde dev operasyon! 7,6 milyar TL'lik malvarlığına el konuldu

13 ilde dev operasyon! 7,6 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar

İstanbul'da metro tünelinde peş peşe patlamalar! Dumanlar yükseldi
Şampiyonlar Ligi binlerce kez simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazanma ihtimalleri açıklandı

Bu hiç iyi olmadı! Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber
Eşini 20 metrelik uçurumdan iten kocanın cezası kesinleşti! Yargıtay karara 'kadına karşı' ibaresini ekledi

Fotoğraf için çıktık demişti! Uçurum cinayetinde ceza kesinleşti
Güney Kore 27 yasa dışı kripto para sitesini engelledi

Güney Kore’den kripto para hamlesi! 27 platforma erişim engeli
Bahçeli'den Türk gençlerine 'Fransa' mesajı: Heveslenmeyin, Türkiye’ye sahip çıkın

Bahçeli'den ayakta alkışlanan çağrı! Mesajı Türk gençlerineydi
Sigara satışında yeni dönem başlıyor! QR kodla yaş kontrolü yapılacak

Sigara satışında tüm kurallar sil baştan! QR kodlu yeni dönem başlıyor