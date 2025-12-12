Kırşehir'de ters yönde seyreden sürücü yakalandı

Kırşehir'de ters yönde seyir halinde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Merkez Medrese Mahallesi Melikgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü, cadde üzerinde ters yönde süratli şekilde ilerleyerek diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürdü. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı takip sonucu sürücü kısa sürede yakalandı. Hakkında idari işlem başlatılan sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve ters yönde seyretmekten toplam 12 bin TL para cezası uygulandı. - KIRŞEHİR