Haberler

Kırşehir'de ters yönde seyreden sürücü yakalandı

Kırşehir'de ters yönde seyreden sürücü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de ters yönde seyir halindeki sürücü, polis ekiplerince yakalanarak para cezası uygulandı. Sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten toplam 12 bin TL ceza aldı.

Kırşehir'de ters yönde seyir halinde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Merkez Medrese Mahallesi Melikgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü, cadde üzerinde ters yönde süratli şekilde ilerleyerek diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürdü. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı takip sonucu sürücü kısa sürede yakalandı. Hakkında idari işlem başlatılan sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve ters yönde seyretmekten toplam 12 bin TL para cezası uygulandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Rusya, Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda Türk gemisini vurdu

Karadeniz'de gerilim tırmanıyor! Rusya, Türk yük gemisini vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı

Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı
Mustafa Sarıgül'ün gelini Revna'dan dudak uçuklatan talep

Sarıgül'ün gelininin milyarlık talebi ağızları açık bıraktı
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam

Ankaralılara kötü haber! Yılbaşı öncesi yüzde 35 zam geldi
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu

Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
Sıla Bebek paylaşımı davasında Gülben Ergen suçsuz bulundu

Sosyal medya paylaşımı başına iş açmıştı! Mahkeme kararını verdi
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
title