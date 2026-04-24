Kırşehir'de şok uygulamada silah ele geçirildi
Kırşehir'de, polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada silah ve fişek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 seri numarası silinmiş tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 1 havalı tüfek, 1 havalı tabanca, 1 kesici alet, 126 farklı çaplarda fişek ile 549 kuru sıkı ve havalı tabanca fişeği ele geçirildi.
Sürücü B.O. hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı