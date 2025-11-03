Kırşehir'de Silahlı Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçlarından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ekiplerince yapılan koordineli çalışma sonucunda H.T.'nin Kırşehir'de bulunduğu belirlendi. Şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucu şahıs gözaltına alındı. H.T., SEGBİS üzerinden İstanbul Nöbetçi 23. Ağır Ceza Mahkemesinde verdiği ifadenin ardından tutuklanarak Kırşehir Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRŞEHİR