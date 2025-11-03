Haberler

Kırşehir'de Silahlı Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

Güncelleme:
Kırşehir'de jandarma ekipleri, 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan H.T.'yi terör örgütüne üye olma suçlamasıyla gözaltına aldı. Şüpheli, mahkemede verdiği ifadenin ardından tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçlarından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ekiplerince yapılan koordineli çalışma sonucunda H.T.'nin Kırşehir'de bulunduğu belirlendi. Şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucu şahıs gözaltına alındı. H.T., SEGBİS üzerinden İstanbul Nöbetçi 23. Ağır Ceza Mahkemesinde verdiği ifadenin ardından tutuklanarak Kırşehir Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
